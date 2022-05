हमें एक मौका दे दो... अगर स्कूल ठीक नहीं कर दिए तो भगा देना, गुजरात में बोले केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, "मैं सीएम भूपेंद्र पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे दिल्ली की सरकारी स्कूल देखें। 27 साल से गुजरात में BJP की सरकार है और 27 साल में उन्होंने यहां के स्कूल का बुरा हाल कर दिया।"

इस खबर को सुनें