खेल : गुजरात के मुख्यमंत्री को सौंपा राष्ट्रमंडल खेल ध्वज
गुजरात के मुख्यमंत्री को सौंपा राष्ट्रमंडल खेल ध्वज गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र
गुजरात के मुख्यमंत्री को सौंपा राष्ट्रमंडल खेल ध्वज गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया। इससे 2030 में अहमदाबाद में होने वाले खेलों की तैयारियों की सांकेतिक शुरुआत भी हो गई। ग्लास्गो से लौटने के बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने पटेल को यहां कैबिनेट बैठक के दौरान ध्वज सौंपा। सरकारी बयान के अनुसार, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को यहां प्रदेश कैबिनेट बैठक के दौरान पूरे सम्मान और गरिमा के साथ सौंपा। इस मौके पर ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाग लेने वाले गुजरात के पैरा खिलाड़ी राकेश भट्ट और रोहित मजगुल भी मौजूद थे।
पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल भी समारोह में थीं।
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