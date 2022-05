केजरीवाल के जल्दी चुनाव के कयासों के बीच छुट्टी पर गए भाजपा कार्यकर्ता, जानें क्यों लिया फैसला

गुजरात में अरविंद केजरीवल जल्दी चुनावों का कयास लगा रहे हैं और भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को तीन दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। पार्टी के नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं का भी आराम करना जरूरी है।

