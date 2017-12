गुजरात चुनाव:PM मोदी ने की सी-प्लेन की सवारी,राहुल ने किया जीत का दावा

गुजरात विधानसभा चुनाव में मंगलवार को 49 दिन लंबे चले प्रचार अभियान का अंत हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से सी-प्लेन में उड़ान भरी और धरोई डैम पर लैंडिंग की और अंबा जी मंदीर में पूजा अर्चना किया। वो फिर सी-प्लेन से ही वापस साबरमती रिवर फ्रंट लौटे। इस दौरान उन्होंने सी-प्लेन को विकास का प्रतीक बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार साबरमती ​की तर्ज पर ही 103 वॉटरवेज का विकास कर रही है, जिनका सी-प्लेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्थान पर एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है और इस तरह सी-प्लेन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन के प्रचार में भाषण के दौरान जनता को बताया कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से ​कैसे विकास कार्यों को आसानी से अमलीजामा पहुंचाया जा सकता है।

Earlier today, I travelled on a sea plane from Ahmedabad’s Sabarmati River to Dharoi Dam, taking off and landing on water. This experience was unique. It adds strength to our resolve to harness waterways for India’s progress. pic.twitter.com/mkosy9OteJ — Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2017

Thanks to the blessings of Amba Maa and the Janta Darshan, which is akin to Ishwar Darshan, across Gujarat, I derive renewed strength to work for India. My determination to work towards India’s transformation got fresh vigour. pic.twitter.com/JvAGyAjBbM — Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2017

My campaign journey in Gujarat, which began with the blessings of Ashapura Mata, ended today with the blessings Maa Amba. Experienced tremendous spiritual bliss and satisfaction of Karma Yog. pic.twitter.com/5JeKwIuHkO — Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2017

राहुल गांधी ने किया जीत का दावा

दूसरी ओर कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18 दिसंबर को जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों का दौरा करने वाले राहुल ने आखिरी दिन भी जगन्नाथ मंदिर गए। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो उनकी पार्टी एकसमान विकास करेगी। गौरतलब है कि भाजपा गुजरात में पिछले 22 वर्षों से सत्ता में काबिज है, लेकिन इस बार उसे कांग्रेस से चुनौती मिलते हुए दिख रहा है।

22 सालों का हिसाब#गुजरात_मांगे_जवाब



14वां सवाल:



न जमीन, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न शिक्षा

गुजरात के दलितों को मिली है बस असुरक्षा



ऊना की दर्दनाक घटना पर मोदीजी हैं मौन

इस घटना की जवाबदेही लेगा फिर कौन?



कानून तो बहुत बने दलितों के नाम

कौन देगा मगर इन्हे सही अंजाम? — Office of RG (@OfficeOfRG) December 12, 2017

ओपिनियन पोल में कांग्रेस इस बार थोड़ी मजबूत

साल 2012 में विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 119 सीटें जीती थीं, ज​बकि कांग्रेस के खाते में 57 सीटें आईं थी। 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार कांग्रेस को पटीदारों के नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरक्ति जीएसटी और नोटबंदी भी व्यापारी बाहुल्य इस राज्य में एक मुद्दा है। ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को 37 से 85 और भाजपा को 92 से 141 सीटें मिलने की संभावना जताई गयी है।

राहुल और मोदी दोनों ने इस बार गुजरात में धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने जहां कुल 30, 557 किमी यात्रा की और 41 रैलियों को संबोधित किया, वहीं राहुल गांधी ने 22000 किमी यात्रा की और 140 ​मीटिंग्स और रैलियों में हिस्सा लिया। राहुल ने 26 मंदिरों में भी मत्था टेका। गुरुवार 14 दिसंबर को गुजरात में दूसरे दौर का मतदान होगा। इसमें 93 विधानसभा क्षेत्रों में 2 करोड़ वसे अधिक मतदाता वोट डालेंगे। साल 2012 में भाजपा ने 52 और कांग्रेस ने 39 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी।