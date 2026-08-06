अवैध हथियार मामले में दो वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी में न्यायिक दंडाधिकारी गौरव सिंह ने अवैध हथियार रखने के लिए इंद्रासन कुमार को दो साल की सजा और 6,000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। जानकारी का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जब वह एक पाकड़ पेड़ के चबूतरे पर खड़ा था।
मोतिहारी । प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गौरव सिंह ने अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं छह हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के मधुबनी घाट निवासी जगत प्रसाद के पुत्र इंद्रासन कुमार को हुई।
मामले का विवरण
मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने मोतिहारी मुफ्फसिल थाना में वर्ष 2024 में मामला दर्ज कराते हुए इंद्रासन कुमार को नामजद किया था। जिसमें कहा गया था कि 18 मई 2024 को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बतरौलिया चौक के समीप नंदपुर गांव के एक पाकड़ पेड़ के चबूतरा पर एक युवक अवैध हथियार लेकर खड़ा है।
गिरफ्तारी और जांच
सूचना के आलोक में करीब 4.05 बजे पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा तो पुलिस को देखकर एक युवक बाइक से भागने लगा। पुलिस तत्परता दिखाते हुए भागते युवक को धर दबोचा। जांच के दौरान उसके कमर में खोंसे गए एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ।
सुनवाई और सजा
अभियोजन पदाधिकारी अभिजीत वत्स, शिवानी पाठक ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अवैध हथियार के मामले में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है। सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष की ओर से ऊपरी अदालत में जाने के लिए जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर जमानत पर रिहा कर दिए।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें