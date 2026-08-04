Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वाहन के ऊपर नहीं लगेंगे लगेज कैरियर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

श्रावण मास के दौरान वाहनों पर लगेज कैरियर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशों के अनुसार, हादसों की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। एआरटीओ ने वाहन चालकों को जागरूक किया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

वाहन के ऊपर नहीं लगेंगे लगेज कैरियर

बागपत। श्रावण मास के दौरान वाहनों के ऊपर लगेज कैरियर नहीं लगाए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन आयुक्त की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके बाद एआरटीओ ने वाहन चालकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की। दरअसल, वाहनों के ऊपर रखे जाने वाले लगेज के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। कांवड़ यात्रा के दौरान लगेज के कारण हादसों का ग्राफ बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर परिवहन आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए गाइडलाइन जारी की है। एआरटीओ विपिन कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी की गई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है। वाहन चालकों को इसके प्रति सचेत किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी。

ये भी पढ़ें:Bagpat News: कांवड़ यात्रा: पार्किंग से मंदिर तक चलेगी निशुल्क 20 ई-रिक्शा

ये जारी हुए निर्देश

वाहनों में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य जैसे-पेंटिंग, सीट, खिड़कियों के शीशे आदि को ठीक करा लिया जाये।

ये भी पढ़ें:Hamirpur News: कांवड़ियों के आवागमन के मद्देनजर रूट डायवर्जन लागू

यात्रियों को ले जानी वाली वाहनों में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए।

चालक/परिचालकों के द्वारा यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता न की जाए, बल्कि नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के दौरान उन्हें सीट पर प्राथमिकता के आधार पर बैठाया जाए।

चालक को पर्याप्त विश्राम दिया जाये, ताकि दुर्घटना की संभवाना न रहे।

वाहन के ऊपर लगेज/कैरियर न लगाया जाए।

बसों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे-गैस सिलेण्डर, कैरोसीन, स्टोव, पेट्रोमैक्स आदि का परिवहन न किया जाए।

वाहन के चालक/परिचालक के द्वारा ड्यूटी के दौरान पान मसाला, गुटखा, शराब तथा अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न किया जाए।

वाहनों में अग्निसुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र को चालू हालत में रखा जाये।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है?
कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर लगेज कैरियर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।