वाहन के ऊपर नहीं लगेंगे लगेज कैरियर

श्रावण मास के दौरान वाहनों पर लगेज कैरियर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशों के अनुसार, हादसों की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। एआरटीओ ने वाहन चालकों को जागरूक किया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बागपत। श्रावण मास के दौरान वाहनों के ऊपर लगेज कैरियर नहीं लगाए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन आयुक्त की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके बाद एआरटीओ ने वाहन चालकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की। दरअसल, वाहनों के ऊपर रखे जाने वाले लगेज के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। कांवड़ यात्रा के दौरान लगेज के कारण हादसों का ग्राफ बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर परिवहन आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए गाइडलाइन जारी की है। एआरटीओ विपिन कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी की गई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है। वाहन चालकों को इसके प्रति सचेत किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी。

ये जारी हुए निर्देश वाहनों में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य जैसे-पेंटिंग, सीट, खिड़कियों के शीशे आदि को ठीक करा लिया जाये।

यात्रियों को ले जानी वाली वाहनों में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए।

चालक/परिचालकों के द्वारा यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता न की जाए, बल्कि नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के दौरान उन्हें सीट पर प्राथमिकता के आधार पर बैठाया जाए।

चालक को पर्याप्त विश्राम दिया जाये, ताकि दुर्घटना की संभवाना न रहे।

वाहन के ऊपर लगेज/कैरियर न लगाया जाए।

बसों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे-गैस सिलेण्डर, कैरोसीन, स्टोव, पेट्रोमैक्स आदि का परिवहन न किया जाए।

वाहन के चालक/परिचालक के द्वारा ड्यूटी के दौरान पान मसाला, गुटखा, शराब तथा अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न किया जाए।

वाहनों में अग्निसुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र को चालू हालत में रखा जाये।