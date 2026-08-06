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उर्स के मंच से नहीं होंगी सियासी तकरीरें, काजी-ए-हिंदुस्तान की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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उर्स-ए-रजवी के आगाज से पहले सुन्नी मरकज दरगाह आला हजरत ने तकरीरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां ने सियासी भाषणों पर पाबंदी लगाई है। उर्स में केवल मजहबी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे जायरीन सकारात्मक संदेश लेकर लौटेंगे।

उर्स के मंच से नहीं होंगी सियासी तकरीरें, काजी-ए-हिंदुस्तान की अपील

उर्स-ए-रजवी के आगाज से एक दिन पहले सुन्नी मरकज दरगाह आला हजरत की ओर से उर्स के मंच पर होने वाली तकरीरों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। काजी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां कादरी (असजद मियां) ने उर्स के मंच से किसी भी तरह की सियासी तकरीर पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। उर्स प्रभारी सलमान मियां ने बताया कि उर्स के मंच से केवल मजहबी, सामाजिक और नैतिक विषयों पर ही तकरीरें की जाएंगी। किसी भी प्रकार के राजनीतिक भाषण की अनुमति नहीं होगी। देश-विदेश से आने वाले उलेमा और सज्जादागान निर्धारित विषयों पर अपनी तकरीर करेंगे, ताकि उर्स की मजहबी गरिमा और मूल भावना कायम रहे।

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उन्होंने बताया कि तकरीरों के लिए विषय पहले से निर्धारित किए गए हैं। इनमें मुस्लिम समाज से जुड़े धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के साथ शिक्षा, मुस्लिमों की सुरक्षा, मस्जिदों और दरगाहों की हिफाजत, शरीयत में दखलअंदाजी, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और गुस्ताख-ए-रसूल से संबंध रखने जैसे विषय शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि देश-विदेश से आने वाले लाखों जायरीन बरेली से सकारात्मक और रचनात्मक संदेश लेकर लौटें। जमात रजा के प्रवक्ता समरान खान ने बताया कि काजी-ए-हिंदुस्तान की सरपरस्ती में तीन दिवसीय उर्स की तकरीरी मथुरापुर स्थित मदरसे में की जाएंगी।

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