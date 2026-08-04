एमडीएम में सफाई पर नजर रखेंगे अधिकारी
समस्तीपुर में, प्रारंभिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्षा के मौसम में, रसोईघर और भंडारगृह की सफाई पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण खाना सुनिश्चित करने के लिए दोषी के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
समस्तीपुर, निज संवाददाता। बरसात के मौसम में मध्याहन भोजन योजना अंतर्गत संचालित प्रारंभिक विद्यालयों के लगातार अनुश्रवण को लेकर डीपीओ, एमडीएम को स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम में योजना के सफल संचालन के लिए विद्यालय के रसोईघर-सह-भंडारगृह व केन्द्रीयकृत रसोईघर में सफाई की आवश्यकता होती है। शिक्षा विभाग के निदेशानुसार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने एवं अन्य किसी कारणवश अप्रिय घटना घटित होने पर दोषी पर अविलंब दंडात्मक कार्रवाई (स्पष्टीकरण, मानदेय की कटौती, स्थानान्तरण, निलंबन, प्रपत्र क गठन व चयनमुक्ति) करना है। मध्याह्न योजना समिति, बिहार, शिक्षा विभाग ने जिले के स्कूलों के लिए विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निदेश दिये गए हैं।
इसके तहत जिले में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी / मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक / प्रखंड साधन सेवियों को विद्यालयों के भ्रमण के दौरान विद्यालय व रसोईघर-सह-भंडारगृह की साफ-सफाई का अनुश्रवण करेंगे।
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