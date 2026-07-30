बारिश ने तोड़ा अमरूद का स्वाद, कम पैदावार से बाजार में बढ़ी मिठास की कमी

इस बार कम बारिश और लंबे समय तक बने रहे अधिक तापमान ने अमरूद की फसल पर बड़ा असर डाला है। मुरादाबाद और संभल जिले में करीब साढ़े चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में अमरूद की खेती होती है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन घटकर करीब एक चौथाई रह गया है। इसका असर केवल पैदावार पर ही नहीं, बल्कि अमरूद की गुणवत्ता और मिठास पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हर साल जुलाई के महीने में बाजार अमरूद से भर जाते थे और जगह-जगह ठेलों पर ताजा अमरूद बिकते नजर आते थे। इस बार हालात इसके उलट हैं। बाजारों में अमरूद के ठेले बेहद कम दिखाई दे रहे हैं और जो फल उपलब्ध हैं, उनमें भी पहले जैसी मिठास नहीं है।