‌वायरल वीडियो : गुटखा खाने से रोका तो मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में चले लात-घूंसे

मलवां। मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में मंगलवार को गुटखा खाने से रोकने पर सुरक्षाकर्मी और तीमारदार आपस में भिड़ गए। ₹200 रुपये का जुर्माना मांगने पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते लात-घूंसों में बदल गई। तीमारदार का आरोप है कि गार्ड खुद भी गुटखा खा रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि, आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ‌‌‌वीडियो के अनुसार, मंगलवार दोपहर बाद ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड ने एक तीमारदार को गुटखा खाते हुए पकड़ लिया।

अस्पताल परिसर में तंबाकू और गुटखा प्रतिबंधित होने का हवाला देते हुए उसने उससे 200 रुपये जुर्माना जमा करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। तीमारदार का आरोप है कि गार्ड स्वयं भी गुटखा खाकर ड्यूटी कर रहा था और विरोध करने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।वीडियो सामने आने के बाद प्राचार्य डॉ. राजेश मौर्य ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले भी एक तीमारदार और गार्ड के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन उस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।