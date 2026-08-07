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विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीटीबी के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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गुरु तेजबहादुर पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें तेज हाउस ने पहले स्थान पर कब्जा जमाया। सभी पांच हाउसों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। परिणाम में, तेज हाउस पहले, सुभाष हाउस दूसरे, और भगत सिंह हाउस तीसरे स्थान पर रहा। शिक्षकों ने प्रतियोगिता के सफल संचालन में योगदान दिया।

विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीटीबी के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीटीबी के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल में पाँचों हाउस सुभाष हाउस, गाँधी हाउस, टैगोर हाउस, भगत सिंह हाउस और तेज हाउस के बीच विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में तेज हाउस प्रथम स्थान पर रहा। शुक्रवार को जीटीबी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सभी पांच हाउस के कक्षा 3 से 9 तक के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी का परिणाम में प्रथम स्थान पर तेज हाउस, द्वितीय स्थान पर सुभाष हाउस एवं तृतीय स्थान पर भगत सिंह हाउस रहा। सुभाष हाउस से हितांशी, यशिका, वैभव, अफान, धैर्य, हिमाक्षी, भूमि, अक्षर, यथार्थ, प्रीत, ध्रुवी, सद्र, शैलभ, कुंज ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए।

गांधी हाउस से अरहान, युग, अविषा, अनबिया, रैना, पुष्टि, चेष्टा, फारिया, बिलाल, कृति ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए। टैगोर हाउस से गर्वित, विराज, वेदांत, पार्थ, प्रज्ञा, राधिका, निधि, कार्तिक, इशांत, कृतिका, फलक ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए। भगत सिंह हाउस से दिशा प्राची रौनक ईशप्रीत शौर्य अव्यय आरुषि ध्रुव अफान अभिनव सिमरा सुखजोत ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए।तेज हाउस से आरव, मयंक, आहिल, असद, आदित्री, स्वस्ति, मानवी, युवराज, मीत, सलीहा, काव्य, राघव, अभिनव, अफान, जीशान, यशवीर, तन्वी, प्रियांशी, संस्कार, रुद्राक्ष ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए। प्रतियोगिता का संचालन समन्वयक दीपक कुमार, अंशुल गोयल, प्रियंका यादव ने किया। इस अवसर पर।विमल देव, नितिन चौहान, अंकित कुमार, डॉली दिवाकर, विशाल वर्मा आदि शिक्षकों का योगदान विज्ञान प्रश्नोत्तरी में रहा। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनदीप सिंह ने कहा कि यह छात्रों को आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करता है।

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