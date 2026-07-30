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जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर मारा छापा, अभिलेख कब्जे में लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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बीसलपुर में जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर जांच शुरू की है। दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान करीब 1.5 करोड़ के हेरफेर की आशंका जताई गई है। डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जांच चल रही है और रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर मारा छापा, अभिलेख कब्जे में लिए

बीसलपुर। जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर अचानक छापा मार कर खरीद और बिक्री के आंकड़ों व टैक्स में हेरफेर की आशंका में दस्तावेजों की पड़ताल की। सभी क्रय विक्रय के दस्तावेजों को टीम ने कब्जे में लिया है। नगर की प्रमुख जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद प्रतिष्ठान पर बरेली से एसआईबी डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जीएसटी अफसरों की टीम पहुंची। खाद के व्यापार में टैक्स जमा किए जाने में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू किए जाने से खलबली मच गई। बुधवार को टैक्स जमा करने में अनियमितता पर एसआई बी डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने नगर के जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद्य प्रतिष्ठान पर छापा मार कर प्रतिष्ठान पर क्रय विक्रय के अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया।

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जांच की विवरण

करीब 1.5 करोड़ के हेरफेर का मामला प्रकाश में आया है। जांच कर रहे हैं। मंडल के अन्य जिलों बदायूं,बरेली और शाहजहांपुर में भी अलग अलग टीमों ने इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों पर जांच की है। प्रपत्रों को कब्जे में लिया है। चारों जिलों में रात तक जांच चलने के आसार हैं।

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जांच की प्रतिक्रिया

सामान्य प्रश्न

जांच किस प्रतिष्ठान पर की गई है?
जीएसटी टीम ने नगर के जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद्य प्रतिष्ठान पर जांच की है।

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