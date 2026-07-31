टीम ने 90 लाख जमा किया, 60 लाख जमा करने को मांगा वक्त
बीसलपुर में जीएसटी टीम ने खाद प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई। टीम ने 90 लाख रुपए जमा कराए हैं, जबकि बाकी 60 लाख की धनराशि जमा करने के लिए प्रतिष्ठान स्वामी ने पांच दिन का वक्त मांगा है।
बीसलपुर। जीएसटी टीम द्वारा खाद प्रतिष्ठान पर जांच पूरी कर ली गई है। इसमें मिले हेरफेर के सापेक्ष टीम ने 90 लाख रुपया जमा करा लिया है। जबकि बाकी साठ लाख की धनारशि जमा कराने को प्रतिष्ठान स्वामी ने वक्त मांगा है। टीम ने पांच दिन का वक्त दिया है। नगर की प्रमुख जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद प्रतिष्ठान पर बुधवार को बरेली से एसआईबी डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जीएसटी अफसरों की टीम पहुंची थी। खाद के व्यापार में टैक्स जमा किए जाने में वित्तीय अनियमिताओं की जांच एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने अपनी टीम के साथ की थी।
प्रतिष्ठान पर खरीदी गई खाद व विभिन्न फर्मो को आपूर्ति की गई खाद के लेजर से टैक्स का मिलन किया। इसमें भंडारित खाद का मिलन करा कर अभिलेखों का निरीक्षण करने में करीब डेढ़ करोड़ का हेरफेर पाया गया था। डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि टीम ने देर रात तक जांच की। इसके बाद 90 लाख की धनराशि जमा करा ली गई है। बाकी साठ लाख जमा कराने को प्रतिष्ठान स्वामियों ने समय मांगा था। उन्हें समय दिया गया है। पांच दिन में धनराशि जमा कराने को कहा गया है।
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