जीएसटी कानून को सरल और सुगम बनाने की उठी मांग
अमरोहा में जिला टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को जीएसटी सेमिनार और उपकास की 68वीं कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न जिलों के कर अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला जज विवेक ने अधिवक्ताओं के ज्ञानवर्धन की महत्ता के बारे में बताया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया।
जिला टैक्स बार एसोसिएशन अमरोहा के संयोजन में शुक्रवार को एक प्रतिष्ठान में जीएसटी सेमिनार एवं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन (उपकास) की 68वीं कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। सेमिनार में विभिन्न जिलों और दिल्ली से पहुंचे कर अधिवक्ताओं एवं कर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। जीएसटी और आयकर से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जज विवेक ने कहा कि इस तरह के सेमिनार अधिवक्ताओं के ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं को कानून की नवीनतम जानकारी हासिल करने और अपने व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलता है।
दिल्ली से आए जीएसटी विशेषज्ञ विनीत भाटिया ने जीएसटी में पेनल्टी और उससे जुड़े नियमों पर विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। बुलंदशहर से आए जीएसटी एवं कर विशेषज्ञ अधिवक्ता शैलेंद्र जौहरी ने आयकर से जुड़े विभिन्न प्रावधानों, आयकर अपील सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। इस दौरान 50 वर्ष की विधिक सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। जिनमें विशेष रूप से अधिवक्ता एमके अग्रवाल और वी.डी.अग्रवाल शामिल रहे। वहीं 25 वर्ष से अधिक समय से विधिक कार्य कर रहे अधिवक्ता लायक अली, शिव कुमार माहेश्वरी, मशकूरुल हसन, विजय गुप्ता एवं जावेद खुर्शीद को जिला जज ने प्रतीक चिन्ह एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मशकूरुल हसन ने जीएसटी कानून के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और कानून की कमियों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार एवं जीएसटी काउंसिल से जीएसटी कानून को और अधिक सरल, स्पष्ट एवं सुगम बनाने की मांग की। कार्यक्रम में अरविंद यादव को जोनल का चेयरमैन नियुक्त किया। अध्यक्षता उपकास के अध्यक्ष आरपी यादव व प्रबंधन विनोद यादव ने किया। इस दौरान बार सचिव अमित खंडेलवाल, पुनीत माथुर, विपिन कुमार अग्रवाल, राकेश शरण मिश्रा, पंकज सक्सेना, वसीम युसूफ, सैफुल हसन, विष्णु दयाल अग्रवाल, एमके अग्रवाल, शिव कुमार माहेश्वरी, राजीव गुप्ता, जावेद खुर्शीद, अरविंद यादव, सचिन अग्रवाल, शाहिद अली, असद अहमद, सनाल यासिर, सफीउला, सुरेंद्र रावत, अदील अब्बासी, मोहम्मद फारूक, हसन अली, आसिफ सुल्तान, सनी माहेश्वरी, शुजा उद्दीन, विकास गर्ग, अता अब्बास आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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