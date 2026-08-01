प्रयागराज में जुलाई में 9.50 प्रतिशत बढ़ा जीएसटी संग्रह
प्रयागराज जोन में जुलाई 2026 के दौरान जीएसटी राजस्व संग्रह में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष जुलाई में 319.89 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 292.15 करोड़ रुपये था। लक्ष्य से 73.13 प्रतिशत राजस्व एकत्र किया गया।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज जोन में जुलाई के दौरान जीएसटी राजस्व संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टेट जीएसटी की जुलाई 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जोन ने इस वर्ष जुलाई में 319.89 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 292.15 करोड़ रुपये था। इस तरह एक वर्ष में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
जुलाई का प्रदर्शन
हालांकि वृद्धि दर के मामले में प्रयागराज जोन टॉप टेन से बाहर है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिहाज से उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। जुलाई माह के लिए जोन का लक्ष्य 437.43 करोड़ रुपये था, जिसके सापेक्ष 73.13 प्रतिशत राजस्व संग्रह किया गया। यह प्रदेश के औसत लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत से अधिक है।
अंतराल के आंकड़े
विभागीय आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक प्रयागराज जोन का कुल राजस्व संग्रह 1429.96 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.59 प्रतिशत अधिक है। अपर आयुक्त ग्रेड-1 रामप्रवेश गौतम ने कहा कि जुलाई में 9.50 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कर संग्रह बढ़ाने के साथ करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए आगे भी प्रभावी अभियान चलाए जाएंगे।
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