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कन्हैया मिष्ठान के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का सर्वे, वित्तीय लेनदेन खंगाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में जीएसटी विभाग ने कन्हैया मिष्ठान पर छापेमारी की। टीम ने सभी आउटलेटों की दस्तावेजों की जांच की। जांच का मुख्य लक्ष्य टैक्स अनुपालन था। व्यापारी जगत में इससे हड़कंप मच गया। यह टीम झारखंड में पहली बार आई है।

कन्हैया मिष्ठान के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का सर्वे, वित्तीय लेनदेन खंगाले

कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित कन्हैया मिष्ठान पर एक बार फिर गुरुवार को जीएसटी विभाग ने दबिश दी। जानकारी के अनुसार, जमशेदपुर से पहुंची टीम ने कन्हैया प्रतिष्ठान के सभी आउटलेटों पर जाकर दस्तावेजों की जांच की। जानकारी के अनुसार, जांच का केंद्र बिंदू टैक्स का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं यह था। इसके अलावा खरीद- बिक्री और वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन भी सर्वे के दौरान किया गया। आपको बताते चलें कि इससे पहले मार्च 2023 और मार्च 2026 में आयकर विभाग की टीम ने कन्हैया कॉन्फेक्शनर में छापेमारी की थी। गुरुवार को जमशेदपुर से पहुंची डीजीसीआई (वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय अर्थात डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस) की एक टीम ने कन्हैया के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान शुरू किया।

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इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मालूम हो कि यह टीम टैक्स चोरी पकड़ने के लिए व्यावसायिक ठिकानों पर अचानक छापेमारी और दस्तावेजों की जांच करती है। बताया जा रहा है कि यह जीएसटी की सबसे बड़ी विंग है, जो पहली बार कोडरमा पहुंची है। टीम के झुमरीतिलैया पहुंचते ही व्यापारिक जगत में हलचल तेज हो गई।दोपहर को झुमरीतिलैया पहुंची टीम, सभी ठिकानों पर कार्रवाई: जानकारी के अनुसार, टीम गुरुवार की दोपहर जमशेदपुर से झुमरीतिलैया पहुंची। इसके बाद शहर कन्हैया के विभिन्न आउटलेट और डोमचांच स्थित आउटलेट की भी जांच की। इस दौरान टीम की ओर से कई जगहों पर छापेमारी की अफवाह उड़ती रही, जो बाद में गलत निकली। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई बिल और टैक्स को लेकर की गई है। हालांकि, विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान या जांच के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

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