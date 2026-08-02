छह साल के मासूम की हत्या कर शव झाड़ी में फेंका

विशुनपुर सुमेर में शनिवार को छह साल के आर्यन का शव मां मंजू के शव के करीब पाया गया। मंजू की हत्या का आरोप उसके प्रेमी विकास पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों की हत्या एक ही समय में हुई। मामला अभी भी जांच के अधीन है।

कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। विशुनपुर सुमेर स्थित एनटीपीसी लैगून के समीप झाड़ियों से शनिवार को छह साल के मासूम आर्यन का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। आर्यन की मां मंजू का बीते रविवार को विशुनपुर सुमेर में ही शव मिला था। मंजू की लाश मिलने के स्थान से करीब सौ मीटर दूर आर्यन का शव मिला। शव से काफी दुर्गंध आ रही थी। मंजू की प्रेम-प्रसंग में हत्या हुई थी। पुलिस ने उसके कथित प्रेमी आरोपित विकास कुमार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आर्यन का शव बरामद किया।

पुलिस की कार्यवाही पुलिस के अनुसार विकास बाहर भागने की फिराक में था। थानेदार रविकांत पाठक ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया है। मंजू का भी सड़ा-गला शव मिला था। पुलिस का मानना है कि दोनों की हत्या एक ही समय में की गई और शव अलग-अलग जगह फेंक दिए गए। इससे पहले शुक्रवार को विकास के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार चार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

एफआईआर और आरोपित मंजू के पिता नरसंडा निवासी विनोद साह ने कांटी थाना में छह लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें दामाद रवि कुमार, हरि पासवान, उसके पुत्र विकास कुमार, नर्सिंग होम संचालक रंजीत कुमार समेत छह लोगों को आरोपित किया था। हरि को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंजू पति से अलग रहती थी। कांटी में एक निजी नर्सिंग होम में काम करती थी। वह उसी नर्सिंग होम की ऊपरी मंजिल पर रहती थी। आर्यन के अलावा मंजू के दो और बेटे हैं। दोनों नरसंडा स्थित ननिहाल में रहते हैं।