ट्रेन में घायल मिला घुमंतू युवक, जीआरपी ने कराया भर्ती
सोमवार सुबह जीआरपी ने आनंद विहार से लखनऊ जा रही राधिका एक्सप्रेस से चन्दौसी रेलवे स्टेशन पर एक घायल घुमंतू व्यक्ति को सुरक्षित निकाला। व्यक्ति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने बताया कि वह हापुड़ से यात्रा कर रहा था और विवाद के बाद घायल हुआ।
आनंद विहार से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली राधिका एक्सप्रेस से सोमवार सुबह जीआरपी ने घायल घुमंतू व्यक्ति को चन्दौसी रेलवे स्टेशन पर उतारा। जहां बेहोशी की हालत में एंबुलेंस से उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर जीआरपी ने सोमवार की सुबह पांच बजे रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार से चलकर पहुंची राधिका एक्सप्रेस से एक घायल घुमंतू व्यक्ति को बेहोशी की हालत में उतारा। जिस एंबुलेंस से सीएचसी चन्दौसी में भर्ती कराया गया। होश में आने पर घुमंतू व्यक्ति ने अपना नाम आजाद पुत्र चमन निवासी लखनऊ के खूब अशरफ अली बंजारा खेड़ा का बताया।
उसने कहा कि वह हापुड़ में रहकर भीख मांगता है। रविवार रात लखनऊ जाने के लिए राधिका एक्सप्रेस में हापुड़ से बैठा था। वही रास्ते में यात्रियों से विवाद हो गया था। जिन्होंने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। एसओ जीआरपी अब्दुल वाजिद मलिक ने बताया कि मुरादाबाद कंट्रोल रूम से राधिका एक्सप्रेस में व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली थी। जिस पर उसे चंदौसी रेलवे स्टेशन पर उतार कर इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।
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