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चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताए वैश्विक बाजार में बढ़ने के तरीके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए देश और विदेश में तेजी से बढ़ रहे रोजगार और व्यवसाय के अवसरों पर चर्चा की गई। कानपुर से विदेशी कंपनियों को अकाउंटिंग सेवाएं देने की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआई ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेज कमेटी ने किया।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताए वैश्विक बाजार में बढ़ने के तरीके

कानपुर, प्रमुख संवाददाता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए देश और विदेश में तेजी से बढ़ रहे रोजगार और व्यवसाय के अवसर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और गिफ्ट-आईएफएससी में उपलब्ध संभावनाओं पर सोमवार को विस्तार से चर्चा हुई। आईसीएआई भवन, लखनपुर में आयोजित नौवें आईसीएआई ग्लोबल ऑर्बिट-फ्रॉम जीसीसी टू ग्लोबल लीडरशिप सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि छोटे शहरों के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर वैश्विक स्तर पर सेवाएं दे सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआई की ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेज कमेटी ने किया, जबकि मेजबानी सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (सीआईआरसी) ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ सीआईआरसी के चेयरमैन सीए अंकुर गोयल ने किया। केंद्रीय परिषद सदस्य व कार्यक्रम निदेशक सीए (डॉ.) अनुज गोयल ने जीसीसी के साथ सीए फर्मों के सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन सीए संजीब सांघी ने विदेशों में ग्राहक बनाने के प्रभावी तरीके बताए.

कानपुर से भी विदेशी कंपनियों को दे सकते सेवा :

हैदराबाद से आए सीए रवि अल्लूरी ने बताया कि कानपुर से भी विदेशी कंपनियों को अकाउंटिंग सेवाएं दी जा सकती हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विमल कुमार ने एआई के माध्यम से कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए। अहमदाबाद से आए आईएफएससीए के मुख्य महाप्रबंधक आशुतोष शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की भूमिका समझाई, जबकि सहायक महाप्रबंधक कल्पेश मेहता ने गिफ्ट-आईएफएससी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। सीए शिवा गुप्ता, मनु अग्रवाल, शिवम गुप्ता, आकाश गुप्ता, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, दीप कुमार मिश्रा, राजेश मेहरा, अनिल सक्सेना, शाश्वत गुप्ता, लक्ष्मी सक्सेना, सजल जैन, विनीत रूंगटा उपस्थित रहे.

सामान्य प्रश्न

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए किस प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं?
देश और विदेश में तेजी से बढ़ रहे रोजगार और व्यवसाय के अवसर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और गिफ्ट-आईएफएससी में उपलब्ध हैं।
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