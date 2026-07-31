कांवड़ियों के जत्थे बढ़ने लगे

भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था बढ़नी शुरू हो गई है। चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर अब कांवड़ियों के जत्थे लगातार बढ़ने लगे हैं। भगवा वस्त्र धारण किए शिवभक्त कंधों पर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर बोल बम के जयकारों के साथ अपने आराध्य के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। भक्ति और उल्लास से सराबोर वातावरण ने पूरे कांवड़ मार्ग को शिवमय बना दिया है। सुबह से लेकर देर रात तक कांवड़ पटरी मार्ग पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बना हुआ है। महिला श्रद्धालुओं और युवा कांवड़ियों की भी अच्छी-खासी संख्या मार्ग पर दिखाई दे रही है। डीजे पर बज रहे शिव भजनों और भक्ति गीतों के बीच कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे हैं।