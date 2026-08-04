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भोले के जयकारों से शिवमय हुआ कांवड़ पटरी मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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सिखेड़ा/जानसठ में भोले बाबा के शिव भक्त कांवड़ियों का रेला लगातार बढ़ रहा है। गंग नहर कावड़ मार्ग पर भक्त भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण कावड़ियों को भोजन और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। शिव भक्त तपती धूप में अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जयकारों की गूंज से पूरा मार्ग गूंज रहा है।

भोले के जयकारों से शिवमय हुआ कांवड़ पटरी मार्ग

सिखेड़ा /जानसठ भोले बाबा के शिव भक्त कांवड़ियों का रेला दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों से पटरी मार्ग गूंजायमान है। तपती धूप में भी शिव भक्त कावड़िया अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।गंग नहर कांवड़ मार्ग पर काटका पुल के पास गांव काटका के ग्रामीणों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव भक्त कावड़ियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया है। इस भंडारे में गांव के शिव भक्त ऋतुराज गुर्जर, विपिन काटका, राहुल, आदि लोग कावड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्त कांवड़ियों की दिन-रात सेवा कर रहे हैं।

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तरह-तरह के भोजन, दूध, फल आदि से कांवड़ियों को प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। शिव भक्त कांवड़ियों का रेला हरिद्वार से लेकर पैदल अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कांवड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों से गूंजायमान है। भंडारे में शिव भक्त कांवड़ियों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है।

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