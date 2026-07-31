नॉर्थ जोन क्रिकेट में अविका का रजत, स्टेट लेवल में चयन
ग्रोवेल स्कूल की कक्षा नौ की छात्रा अविका तोमर ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-क क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक प्राप्त किया। वह राज्य स्तर के लिए चयनित हुई हैं। स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने अविका की उपलब्धि की सराहना की और उसके खेल करियर के उज्जवल भविष्य की कामना की।
बड़ौत। सीबीएसई नॉर्थ जोन-क क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल करने और स्टेट लेवल के लिए चयनित होने वाली ग्रोवेल स्कूल की कक्षा नौ की छात्रा अविका तोमर को गुरुवार को विद्यालय के को-एड विंग में सम्मानित किया गया। 22 से 28 जुलाई तक उत्तराखंड के रायवाला स्थित मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-क क्रिकेट प्रतियोगिता में अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग के मुकाबले हुए। ग्रोवैल स्कूल की ओर से शिवांश चौहान, सक्षम सिंह और अविका तोमर ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 22 जुलाई को टीम रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन के बाद ट्रायल एवं प्रैक्टिस असेसमेंट हुआ।
इसके बाद मैचों के जरिए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अविका ने अपने प्रदर्शन के दम पर रजत पदक हासिल किया और स्टेट लेवल के लिए जगह बनाई। विद्यालय के प्रबंधक विश्वास चौधरी ने अविका को बधाई देते हुए कहा कि खेल में मिली ऐसी उपलब्धियां दूसरे विद्यार्थियों को भी मेहनत और निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने अविका के आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। प्रधानाचार्य मंजू शर्मा ने अविका को सम्मानित करते हुए उसकी उपलब्धि की सराहना की और आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। अविका की उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने खुशी जताते हुए उसके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।
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