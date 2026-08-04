नई शिक्षा नीति देश के लाखों छात्रों के लिए उत्थान का रास्ता: डॉ रविकांत

चंदवारा, निज प्रतिनिधि। तिलैया डैम स्थित ग्रिजली स्कूल द्वारा ग्रिजली स्कूल व ग्रिजली पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या अंजना कुमारी के स्वागत संबोधन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. (डॉ.) रविकांत, प्रोफेसर सह अध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग, केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, गया व ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन (स्वायत्त) की अकादमिक परिषद के सदस्य रहे। सीओओ तनिष्क सेठ ने स्मृति-चिह्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया।

कार्यक्रम का विवरण

प्रो. (डॉ.) रविकांत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अवधारणा, उद्देश्यों व क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह नीति शिक्षार्थी-केंद्रित, समग्र व दक्षता-आधारित शिक्षा प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने पाठ्यचर्या सुधार, मूल्यांकन प्रणाली, समावेशी शिक्षा, नवाचारी शिक्षण विधियों व राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सक्रिय सहभागिता की। प्रश्नोत्तर सत्र में शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत कीं, जिनका विशेषज्ञ ने व्यावहारिक व प्रभावी समाधान देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अविनाश सेठ, सीईओ प्रकाश गुप्ता, सीओओ तनिष्क सेठ, प्राचार्या अंजना कुमारी, ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉ. मोहित तिवारी, ग्रिजली पब्लिक स्कूल की प्राचार्या नीरजा व उप-प्राचार्या वंदना नारायण सहित दोनों विद्यालयों के शिक्षकगण उपस्थित थे। मंच संचालन मनीषा चंद्रा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन फारिया सबा ने प्रस्तुत किया।