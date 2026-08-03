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उत्कृष्ट नवाचार वालों को मिलेगा ग्रिड-इंडिया पॉवर सिस्टम अवार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में ग्रिड-इंडिया पॉवर सिस्टम अवार्ड 2026-27 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार शोधार्थियों को दो श्रेणियों, डॉक्टोरल और मास्टर में दिए जाएंगे। विजेताओं को क्रमशः 1.5 लाख और 60 हजार रुपये के पुरस्कार के साथ प्रमाणपत्र मिलेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तीन सितंबर है।

उत्कृष्ट नवाचार वालों को मिलेगा ग्रिड-इंडिया पॉवर सिस्टम अवार्ड

कानपुर। प्रमुख संवाददाता पॉवर सिस्टम रिसर्च एवं इनोवेशन के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड-इंडिया पॉवर सिस्टम अवार्ड 2026-27 दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का यह 15वां संस्करण है। इसका आयोजन ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईआईटी कानपुर के एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) की ओर से किया जा रहा है।इस पुरस्कार के तहत देशभर के शोधार्थियों को दो श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टोरल कैटेगरी में 15 विजेताओं को 1.5 लाख रुपये एवं प्रमाणपत्र और मास्टर कैटेगरी में 15 विजेताओं को 60 हजार रुपये एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य पॉवर सिस्टम से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों जैसे सिस्टम ऑपरेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, मार्केट से जुड़े मुद्दे तथा तकनीकी टूल्स में किए गए नवाचारपूर्ण शोध कार्यों को पहचान देना है। मास्टर कैटेगरी के लिए वर्ष 2026 में डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे, जबकि डॉक्टोरल कैटेगरी में वे शोधार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष पूरे कर लिए हों। आवेदन की अंतिम तिथि तीन सितंबर है।

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