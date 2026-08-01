एआरएस बीएड कॉलेज में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग गतिविधि आयोजित
एआरएस बीएड कॉलेज में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग गतिविधि आयोजितएआरएस बीएड कॉलेज में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग गतिविधि आयोजितएआरएस बीएड कॉलेज में ग्रीटिंग कार्ड
एआरएस बीएड कॉलेज में बीएड सत्र 2025-27 के सेमेस्टर-द्वितीय के अंतर्गत ईपीसी-2 (ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन) के तहत शनिवार को ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं में रचनात्मकता, कलात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्यबोध तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार यादव ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रशिक्षुओं के व्यक्तित्व विकास, नवाचार और सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं से अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारने तथा शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। गतिविधि के दौरान प्रशिक्षुओं ने आकर्षक और संदेशपरक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।
स्वर्णा सिंह, शशि भूषण कुमार, अनुराधा कुमारी, रुचि कुमारी, डिंपल कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, नेहा कुमारी, नीतू कुमारी, तपस्या, दिवास जायसवाल एवं पूजा कुमारी सहित कई प्रशिक्षु शामिल हुए।
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