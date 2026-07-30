राम वन गमन मार्ग से जुड़ेगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर
प्रयागराज में चित्रकूट से वाराणसी तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव। यह मार्ग अयोध्या से चित्रकूट के राजापुर तक जाएगा। पहले चरण में प्रयागराज से राजापुर तक सिक्स लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा और परियोजना रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी।
प्रयागराज। चित्रकूट से वाराणसी के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर राम वन गमन मार्ग से जोड़ा जाएगा। यह मार्ग अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट के राजापुर तक बनाया गया है। जिसे कॉरिडोर से जोड़कर भविष्य में बुंदेलखंड से वाराणसी तक और अयोध्या तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में प्रयागराज से राजापुर तक कॉरिडोर के अंतर्गत सिक्स लेन रोड बनाई जाएगी। एनएचएआई, दिल्ली की मंजूरी के बाद कॉरिडोर योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में होने वाले कार्य के लिए कौशाम्बी की मंझनपुर व चायल तहसील के 92 और प्रयागराज की सदर तहसील से छह गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा।
अधिग्रहण के लिए एनएचएआई प्रयागराज के स्थानीय अधिकारियों ने अगस्त के दूसरे सप्ताह से सर्वे कार्य शुरू कराया जाएगा। सर्वे के दौरान कुल 98 गांवों में किसानों से जमीन अधिग्रहण की उपलब्धता देखी जाएगी। जिसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) दिल्ली मुख्यालय को भेजी जाएगी।विभागीय अधिकारियों की मानें तो कॉरिडोर के लिए गजट भारत सरकार की ओर से जारी किया जा चुका है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक सिद्धार्थ कुमार सिंह ने बताया कि कॉरिडोर का निर्माण कार्य दो चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में प्रयागराज से चित्रकूट तक कार्य होगा। जिसे राम वनगमन मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसका डीपीआर दो से तीन महीने में मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजने की योजना बनाई गई है।
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