मानसिक स्वास्थ्य पर नुक्कड़ नाटक से ग्रीन वैली स्कूल बना उपविजेता

सहोदया औरैया के तत्वावधान में शुक्रवार को सुदिति ग्लोबल अकादमी में आयोजित अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल ने शानदार प्रस्तुति देकर उपविजेता का खिताब हासिल किया। विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य और पीयर प्रेशर जैसे गंभीर विषय पर प्रभावी अभिनय के माध्यम से दर्शकों को जागरूक किया। प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबद्ध सात विद्यालयों ने भाग लिया। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की ओर से प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में विद्यार्थियों ने किशोरावस्था में मानसिक दबाव और उससे उबरने के उपायों को सशक्त संवाद एवं प्रभावशाली मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रस्तुति को निर्णायकों और उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा।

विद्यालय की ओर से आंसी, दक्षिता, जागृति, भक्ति, दीक्षा और पलक ने अपने जीवंत अभिनय से नाटक को प्रभावशाली बनाया। प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस एकेडमी ने प्रथम तथा ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधन ने उपविजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय को प्रभावी ढंग से मंचित कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। भविष्य में भी विद्यार्थियों को ऐसी रचनात्मक एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े आयोजनों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।