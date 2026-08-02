भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने मनाया हरियाली तीज उत्सव
हरियाली तीज उत्सव और परिवार मिलन समारोह का आयोजन भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा, ग्रेटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और 500 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व 100 महिलाओं की प्रसूति कराने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल थे।
बल्लभगढ़, संवाददाता। भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा, ग्रेटर फरीदाबाद की ओर से हरियाली तीज उत्सव और परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और कई नए सदस्य परिषद से जुड़े। सेवा कार्यों के तहत 500 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन और 100 महिलाओं की निःशुल्क प्रसूति कराने का संकल्प भी लिया गया। सेक्टर-11 स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में परिषद पदाधिकारियों, सदस्यों और उनके परिवारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि महेश बांगा और डॉ. सिद्धार्थ आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा दक्षिण प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने की。
सेवा योजनाओं पर जोर
राष्ट्रीय सेवा संयोजक राजकुमार अग्रवाल ने जरूरतमंद लोगों तक परिषद की सेवा योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने सदस्यों से ऐसे परिवारों की पहचान करने की अपील की, जिन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान कई नए सदस्यों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण कर समाज सेवा का संकल्प लिया।
नई कार्यकारिणी का गठन
समारोह में नई कार्यकारिणी ने भी पदभार संभाला। योगेश कुमार बंसल ने अध्यक्ष, प्रीता आहूजा ने सचिव और विवेक पांडेय ने कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी ग्रहण की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने तीज और सावन के गीतों पर प्रस्तुतियां दीं। भजन, नृत्य और मिमिक्री कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सदस्यों को सम्मानित भी किया गया।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें