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भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाली तीज उत्सव और परिवार मिलन समारोह का आयोजन भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा, ग्रेटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और 500 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व 100 महिलाओं की प्रसूति कराने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल थे।

भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

बल्लभगढ़, संवाददाता। भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा, ग्रेटर फरीदाबाद की ओर से हरियाली तीज उत्सव और परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और कई नए सदस्य परिषद से जुड़े। सेवा कार्यों के तहत 500 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन और 100 महिलाओं की निःशुल्क प्रसूति कराने का संकल्प भी लिया गया। सेक्टर-11 स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में परिषद पदाधिकारियों, सदस्यों और उनके परिवारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि महेश बांगा और डॉ. सिद्धार्थ आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा दक्षिण प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने की。

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सेवा योजनाओं पर जोर

राष्ट्रीय सेवा संयोजक राजकुमार अग्रवाल ने जरूरतमंद लोगों तक परिषद की सेवा योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने सदस्यों से ऐसे परिवारों की पहचान करने की अपील की, जिन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान कई नए सदस्यों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण कर समाज सेवा का संकल्प लिया।

नई कार्यकारिणी का गठन

समारोह में नई कार्यकारिणी ने भी पदभार संभाला। योगेश कुमार बंसल ने अध्यक्ष, प्रीता आहूजा ने सचिव और विवेक पांडेय ने कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी ग्रहण की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने तीज और सावन के गीतों पर प्रस्तुतियां दीं। भजन, नृत्य और मिमिक्री कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सदस्यों को सम्मानित भी किया गया।

प्रश्नोत्तरी

भारत विकास परिषद का यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था?
यह कार्यक्रम सेक्टर-11 स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित किया गया था।
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