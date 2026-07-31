ग्रीन डे पर नन्हे-मुन्नों का हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम
एचआरए इंटर कॉलेज उतरौला में ग्रीन डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नर्सरी से यूकेजी तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने हरे रंग की वेशभूषा में सुंदर चार्ट और क्राफ्ट तैयार किए। कार्यक्रम में कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
उतरौला, संवाददाता। एचआरए इंटर कॉलेज उतरौला में ग्रीन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नर्सरी से यूकेजी तक के विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। स्कूली बच्चे ग्रीन डे कार्यक्रम में हरे रंग की आकर्षक वेशभूषा में विद्यालय पहुंचे। बच्चों ने हरे रंग पर आधारित सुंदर चार्ट, प्रोजेक्ट और क्राफ्ट तैयार कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय में आयोजित ग्रीन डे कार्यक्रम में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। सिर पर हरे ताज पहने नन्हे-मुन्नों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान बच्चों ने कविता पाठ, रंग पहचानो प्रतियोगिता और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाली, स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया।
विद्यालय प्रबंधक अनसार अहमद खान ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना बचपन से विकसित करना आवश्यक है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राइमरी विंग की एचओडी रिया गुप्ता के साथ खुशी चौरसिया, पल्लवी और महताब आलम का विशेष योगदान रहा।
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