5 मिनट में 5.8 किमी: दिल्ली पुलिस ने 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर पहुंचाया मानव अंग

दिल्ली पुलिस ने एक मानव अंग ले जाने के लिए पालम हवाईअड्डे से धौला कुआं में आरआर अस्पताल तक 'ग्रीन कॉरिडोर बनाया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि 5.8 किलोमीटर की दूरी पांच मिनट और 10 सेकंड में तय कर ली गई। कर्नल प्रकाश ने हवाई अड्डे से आरआर अस्पताल तक 'ग्रीन कोरिडोर' मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

एक अन्य मामले में रांची के लालपुर चौक के समीप गहना घर के संचालक रोहित और राहुल पर हुए जानलेवा हमले मामले में उनके बेहतर इलाज के लिए दोनों भाइयों को दिल्ली अपोलो रेफर किया गया है। दिल्ली भेजने से पूर्व दोनों को बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 14 मिनट में रिम्स से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचाया।

