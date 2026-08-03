कांवड़ मार्ग पर बनीं चार ग्रीन चौकियां, प्लास्टिक के बदले बांटे जा रहे कम्पोस्टेबल बैग

कांवड़ मेला-2026 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने और स्वच्छ-हरित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने कांवड़ मार्ग पर चार ग्रीन चौकियां स्थापित की हैं। इन चौकियों पर प्लास्टिक का उपयोग करने वाले श्रद्धालुओं से पॉलीथिन लेकर उन्हें निशुल्क कम्पोस्टेबल ग्रीन बैग दिए जा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और गंगा को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से पुल जटवाड़ा, कांवड़ पटरी प्रेमनगर, ऋषिकुल और सीसीआर चौक पर ग्रीन चौकियां संचालित की जा रही हैं। यहां तैनात स्वयंसेवक श्रद्धालुओं को सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण, गंगा और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दे रहे हैं।

प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कम्पोस्टेबल ग्रीन बैग वितरित कर पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर आयुक्त नंदन कुमार का कहना है कि ग्रीन चौकियों का उद्देश्य केवल प्लास्टिक का विकल्प उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। अभियान के माध्यम से लाखों कांवड़ियों तक स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संदेश पहुंचाया जा रहा है। अभियान से जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा गया है। कृष्णा नगर वार्ड के पार्षद परमिंदर सिंह गिल ने ग्रीन चौकी का निरीक्षण कर नगर निगम की पहल की सराहना की। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास बताया। अभियान के दौरान उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार समेत नगर निगम की टीम अभियान की निगरानी कर रही है।