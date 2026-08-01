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कीड़े के काटने से 42 दिन तक कोमा में रही महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गर्मी की छुट्टियों के दौरान, एक महिला ग्रीस में कीड़े के काटने से टीबीई (टिक-बॉर्न एन्सेफलाइटिस) का शिकार हुई और लगभग 42 दिनों तक कोमा में रही। वह अब इस जानलेवा संक्रमण के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है और लोगों को सही समय पर बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रही है।

कीड़े के काटने से 42 दिन तक कोमा में रही महिला

एथेंस, एजेंसी। ग्रीस में छुट्टियों के दौरान कीड़े के काटने से एक महिला लगभग 42 दिनों तक कोमा में रही। चिकित्सकों की जांच में पता चला कि वे टिक-बॉर्न एन्सेफलाइटिस (टीबीई) से पीड़ित थी, जो मस्तिष्क में सूजन पैदा करने वाला संक्रमण है। बीमारी के चलते महिला को याददाश्त खोने और दौरे पड़ने की समस्या का सामना करना पड़ा। अब भी वह रोजाना 15 से 18 गोलियां खाती है। महिला अब लोगों को इस जानलेवा संक्रमण के प्रति जागरूक कर रही है। वह अपनी कहानी के जरिये समय पर बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, यह बीमारी टीबीई संक्रमित कीड़े के काटने से फैलती है।

ये कीड़े अक्सर जंगल, घास वाले इलाकों और जानवरों के आसपास पाए जाते हैं। इस संक्रमण से बचने के लिए बाहर जाते समय पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, कीट निरोधक लगाएं और लौटने के बाद शरीर व कपड़ों की जांच करें।

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