ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी में दो मंजिला एलिवेटेड रोड की परियोजना में तेजी आएगी

परियोजना से संबंधित प्रस्ताव इस माह होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा 1200 करोड़

ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में जाम से निजात के लिए दो मंजिला एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना में तेजी आएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव 15 अगस्त के बाद होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अधिकारी के मुताबिक परियोजना का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसमें एक और सड़क को शामिल किया गया है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में जाम खत्म करने में अहम होगी।

परियोजना का विवरण ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए)और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संयुक्त रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 130 मीटर चौड़ी सड़क से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नौ (एनएच-9) तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दो मंजिला (एक के ऊपर एक) यानी डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जो तीन लेन की होगी। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। परियोजना पर आने वाला खर्च नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और एनएचएआई द्वारा उठाया जाएगा। पहली मंजिला ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद की तरफ और दूसरी मंजिल गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की तरफ आने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा सड़क पहले की तरह स्थानीय लोगों के लिए खुली रहेगी। उसके ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड नौ से 10 मीटर चौड़ी होगी। इससे शाहबेरी में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी。

पिछला प्रस्ताव बता दें कि यहां पर पूर्व में चार लेन की एलिवेटेड रोड बनाना जाना प्रस्तावित था। इस मुद्दे पर प्राधिकरण और एनएचएआई के अधिकारियों के बीच बीते माह जगह की अड़चन पर वार्ता हुई थी। इसके बाद सलाहकार की मदद से दो मंजिला एलिवेटेड बनाने पर सहमति बनी। पहले इस पर 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था।

आगे की प्रक्रिया ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एनएच-9 तक सीधे आवागमन के लिए शाहबेरी में डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए)और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संयुक्त से बनाया जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस एलिवेटेड रोड के बनने से जाम की समस्या दूर हो जाएगी।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा।

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