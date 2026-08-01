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योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें : सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को

योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें : सांसद

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को सांसद डॉ़ महेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सांसद ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सामाजिक सहायता योजनाएं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि की समीक्षा की।

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मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। इस अवसर पर दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, एमएलसी नरेंद्र भाटी, प्रशासक जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर अमित कुमार, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष गीता पंडित, जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसीईओ नोएडा सतीश पाल, एसीईओ ग्रेटर नोएडा सुमित यादव, मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी आदि अधिकारी उपस्थित रहे।----------------

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