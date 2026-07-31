कुपोषण उन्मूलन के लिए अभियान शुरू
ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । संभव-6.0 के अंतर्गत दनकौर में कुपोषण उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। इसके
ग्रेटर नोएडा। संभव-6.0 के अंतर्गत दनकौर में कुपोषण उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक पोषण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर घर-घर तक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने टीम की भूमिका, दैनिक कार्यों और निगरानी प्रक्रिया के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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