साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने साइबर ठगी के आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने साइबर ठगी के आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। नोएडा साइबर क्राइम थाने में नौ मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक मार्च 2026 को एक व्यक्ति ने खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर बिल जमा करने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से करीब 21 लाख 26 हजार 835 रुपये निकाल लिए गए। इसी मामले में आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शुभम को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया था। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि सह-आरोपी शहनवाज शेख को ठगी की रकम में से कमीशन के तौर पर धनराशि मिली थी।
इसमें से 10 हजार रुपये आरोपी शुभम के खाते में भेजे गए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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