Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने साइबर ठगी के आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत

साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने साइबर ठगी के आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। नोएडा साइबर क्राइम थाने में नौ मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक मार्च 2026 को एक व्यक्ति ने खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर बिल जमा करने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से करीब 21 लाख 26 हजार 835 रुपये निकाल लिए गए। इसी मामले में आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शुभम को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया था। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि सह-आरोपी शहनवाज शेख को ठगी की रकम में से कमीशन के तौर पर धनराशि मिली थी।

इसमें से 10 हजार रुपये आरोपी शुभम के खाते में भेजे गए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।