ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में जा घुसी यात्रियों से भरी बस, 8 की मौत, 30 घायल

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5 बजे तब हुआ जब आगरा की तरफ जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। इससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये बस औरैया से आ रही थी।

दुर्घटना करोली गांव के पास की बताई जा रही है। रबूपुरा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीक के विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के शव पोस्टमोर्टम के लिए भेजे गए।

Visuals: 8 dead and 30 injured after a bus rammed into a truck on Yamuna Expressway in Greater Noida. pic.twitter.com/sTxNeNhowI