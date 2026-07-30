शाहपुर में रविदास रथ का भव्य स्वागत
फोटो : शाहपुर रविदास मंदिर के समीप गुरुवार को रविदास रथ का भव्य स्वागत विधायक राकेश रंजन ओझा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और अन्य।
शाहपुर। वाराणसी से पटना जाने के दौरान शाहपुर रविदास मंदिर के समीप गुरुवार को रविदास रथ का भव्य स्वागत विधायक राकेश रंजन ओझा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। विधायक ने बताया कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह रथ निकाला गया है। रथ से सामाजिक समरसता स्थापित होगी। रविदासजी की मूर्ति को लेकर जन-जन तक पहुंचना तथा उनके संबंध में बताना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कार्यकर्ताओं ने रथ के पहुंचते ही फूल-मालाओं के साथ जयकारे लगा भव्य स्वागत किया। विधायक के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज, विधानसभा प्रभारी धीरेन्द्र सिंह, प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य भरत तिवारी उर्फ बिरजु जी, बंटी पांडेय, अरविंद पांडेय, भाजपा नगर अध्यक्ष अंकित पांडेय, धर्मेंद्र गुप्ता, विजय पाठक, सहित कई नेता और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से थे।
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