ओंकार के भजनों पर थिरके विधायक ओमकुमार
नहटौर में हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों का विधायक ओम कुमार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए और 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंजते रहे। विधायक ने कांवड़ यात्रा को आस्था और भक्ति का प्रतीक बताया और व्यवस्थाओं की सराहना की।
नहटौर। हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों का नहटौर में विधायक ओमकुमार व प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं को फल वितरित किए। पूरे प्रांगण में 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे गूंजते रहे। सोमवार को नहटौर में झालू चौराहे पर विधायक ओम कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है।शिवभक्तों की सेवा करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कांवड़ियों से भी वार्ता की। जिस पर कावड़ियों द्वारा उत्तर प्रदेश में और बिजनौर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। विधायक ओम कुमार भी श्रद्धालुओं के साथ भगवान शिव ओंकार के भजनों पर जमकर थिरके।
स्वागत कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी धामपुर नितिन कुमार, तहसीलदार धनराज सिंह, सीओ धामपुर अंजनी चतुर्वेदी के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख राकेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष, वैभव गोयल,अंकुश अग्रवाल, प्रशांत वर्मा, शिवम त्यागी, कपिल शर्मा, शाश्वत रस्तोगी आदि रहे।
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