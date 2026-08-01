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समरसता का संदेश लेकर जिले में पहुंची गुरु रविदास संकल्प कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली से निकली कलश वंदन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा के साथ यात्रा का स्वागत हुआ, जहाँ भाजपा के कई नेता एवं श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य संत गुरु रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

समरसता का संदेश लेकर जिले में पहुंची गुरु रविदास संकल्प कलश यात्रा

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित उनकी जन्मस्थली से निकली श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प कलश वंदन यात्रा का शुक्रवार को जनपद में भव्य स्वागत किया गया। जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी और पावन कलश के साथ पहुंची यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया गया। जनपद के डिडई चौराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह, अभियान प्रमुख आशीष शुक्ला, जिला महामंत्री फतेहबहादुर सिंह, फूलचंद जायसवाल, बजरंगी वर्मा, अभियान सह-प्रमुख रामनारायण, अविनाश सिंह, शिवप्रसाद कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं ने कलश एवं रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया。

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यात्रा का अगला पड़ाव

इसके बाद यात्रा नगर पालिका परिषद बांसी पहुंची, जहां नगर अध्यक्ष कुबेर बारी की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह में जिला मंत्री पूनम जायसवाल, प्रतिमा वर्मा, सुशीला, राजाराम, धर्मेंद्र कुमार, रामशरण मौर्य, जितेंद्र मिश्रा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धाभाव से कलश यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का अगला पड़ाव भाजपा जिला कार्यालय रहा, जहां पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पवित्र कलश का विधिवत स्वागत किया।

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यात्रा का संदेश

संत गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव तथा भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। पवन मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, पंकज जायसवाल, अनुराग श्रीवास्तव, रमेश मणि त्रिपाठी, अरविंद उपाध्याय, रमेश पांडे, आशीष गिरी, सतीश रस्तोगी, विक्की रस्तोगी, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कलश वंदन यात्रा कहाँ से शुरू हुई?
कलश वंदन यात्रा वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू हुई।
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