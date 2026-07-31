संत रविदास की कलश यात्रा का भव्य स्वागत
संत रविदास की कलश यात्रा का भव्य स्वागत संत रविदास की कलश यात्रा का भव्य स्वागतसंत रविदास की कलश यात्रा का भव्य स्वागतसंत रविदास की कलश यात्रा का भव्य
सोनभद्र,संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा का शुक्रवार को राबर्ट्सगंज नगर के स्वर्ण जयंती चौक पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से नगर अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र संत रविदास के जयघोष और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। संत रविदास के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश देकर समाज को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। स्वागत कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज की अध्यक्षा रूबी प्रसाद, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, मंडल संयोजक धर्मवीर त्यागी, सह संयोजक आलोक रावत, अशोक भारती, संतोष भारती, अनुपम, धीरेन्द्र, रमेश जायसवाल, विनोद सोनी, राजबहादुर, ध्रुवकांत, भैयालाल, अभिषेक गुप्ता, ऋतु अग्रहरि, अनीता थर्ड, अनुराग उर्फ बंटी, रवि केशरी, कुंवर आदि शामिल रहे।
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