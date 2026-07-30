Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थल से चली कलशरथ का मेदिनीनगर में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

मेदिनीनगर में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई गई। वाराणसी से लाए गए पावन कलश का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती की गई और गुरु रविदास जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थल से चली कलशरथ का मेदिनीनगर में स्वागत

मेदिनीनगर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से पावन मिट्टी लेकर गुरुवार को मेदिनीनगर पहुंचे कलश रथ का पलामू में भव्य स्वागत किया गया। मेदिनीनगर के रेडमा में भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने रथ का स्वागत किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पावन कलश की आरती उतारी गई तथा संत गुरु रविदास जी के समता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में विधायक आलोक चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, प्रेम सिंह, परशुराम ओझा, अविनाश वर्मा, दुर्गा जौहरी, प्रभात भुइयां, विजय ठाकुर, जितेंद्र तिवारी, सोमेश सिंह, अविनाश सिन्हा, श्रवण गुप्ता, विजय कुशवाहा, सतीश पासवान, सुनील तिवारी, रीना किशोर, मंजू गुप्ता, सुजाता सिंह, रेणु देवी, अभय सिंह और किशन मखड़िया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुओं ने आरती उतारी।

ये भी पढ़ें:भाजपा ने संत रविदास की समरसता संकल्प अभियान यात्रा का किया स्वागत

समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में संत गुरु रविदास जी के विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का समापन संत गुरु रविदास जी के जयघोष और सामाजिक समरसता के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। मेदिनीनगर से रथ आगे बढ़ते हुए शाम में लातेहार पहुंचा।

ये भी पढ़ें:समरस्ता संकल्प यात्रा में कलश की हुई पूजा अर्चना
ये भी पढ़ें:कलश वंदन यात्रा का हुआ स्वागत

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।