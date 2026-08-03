संत रविदास की 'कलश वंदन यात्रा' निकाली
n विभिन्न स्थानों पर भाजपाइयों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत n रविवार को 'कलश वंदन
n विभिन्न स्थानों पर भाजपाइयों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत n रविवार को 'कलश वंदन यात्रा' का स्वागत एवं कलश पूजनअकराबाद, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही 'कलश वंदन यात्रा' रविवार शाम तीन बजे अकराबाद, पिलखना, जिरौली हीरा सिंह, कौड़ियागंज और शाहगढ़ पहुंची। विभिन्न स्थानों पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया।यह यात्रा संत रविदास जी के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यात्रा के दौरान वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली श्रीगोवर्धनपुर से लाई गई पावन मिट्टी से भरे कलश का पूर्ण विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चना किया गया।इस
अवसर पर मण्डल अध्यक्ष विनीता सेंगर, कौड़िया चेयरमैन कल्पना लोधी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह, जिलामंत्री शीला राजपूत, अवधेश शर्मा , विशाल शर्मा, धनदेवी, भाजपा नेता सत्यपाल सिंह, कुलदीप राजपूत, वीरेश सेंगर, अमित उपाध्याय, नीलम पुंडीर, बलबीर सिंह, पप्पू सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, विनोद वार्ष्णेय, विशुनलाल, ज्वाला प्रसाद, दौजीराम, दीपू सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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