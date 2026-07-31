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संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी युक्त कलश हाथरस पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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संत रविदास की जन्म स्थली से मिट्टी युक्त कलाश लेकर खड़े लोग इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा ने कहा कि संत गुरु रविदास के समरसता, समानता,

संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी युक्त कलश हाथरस पहुंचा

हाथरस, संवाददाता। संत शिरोमणि रविदास की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्म स्थली बनारस से पवित्र मिट्टी युक्त कलश लेकर आए भाजपा पदाधिकारियों का शनिवार को हाथरस जनपद में भव्य स्वागत किया गया। सादाबाद पहुंचने पर रथ यात्रा का फूल-मालाओं से अभिनंदन किया गया तथा संत रविदास की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा।इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा ने कहा कि संत गुरु रविदास के समरसता, समानता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पावन कलश यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देगी।

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अभियान की संयोजिका एवं भाजपा जिला मंत्री संध्या आर्य ने बताया कि बनारस से लाया गया पवित्र कलश जनपद के सभी मंडलों का भ्रमण करेगा। इस दौरान प्रमुख मंदिरों में धर्माचार्यों की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा प्रदेश एवं देशभर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हाथरस में भी जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए बैठकों का दौर जारी है तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह गुड्डू, जिला उपाध्यक्ष सुनील गौतम, मंडल अध्यक्ष अंकुश गौड़, डॉ. भूपेंद्र कुमार, अमित चौधरी, सुनील पाराशर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

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