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भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित हुआ विश्वशांति यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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गुरुपूर्णिमा के अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ पाथरा में वैदिक विश्व शांति यज्ञ, भजन-कीर्तन तथा विशेष पूजार्चना का आयोजन किया गया। स्वामी नित्यव्रतानन्द जी और स्वामी अर्णवानन्द जी द्वारा कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की और आध्यात्मिक मूल्यों के पालन का संकल्प लिया।

भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित हुआ विश्वशांति यज्ञ
भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित हुआ विश्वशांति यज्ञ

रानेश्वर।भारत सेवाश्रम संघ पाथरा के प्रार्थना सभागार में गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को वैदिक विश्व शांति यज्ञ, भजन-कीर्तन, विशेष पूजार्चना एवं आरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी नित्यव्रतानन्द जी महाराज एवं स्वामी अर्णवानन्द जी महाराज ने किया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं आध्यात्मिक वातावरण ने पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।" जैसे वैदिक मंत्रों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा।

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इस अवसर पर डॉ. दीपक कुमार दास, डॉ. गोपाल प्रसाद साह, डॉ. असीम लायक, पांचूदेव राउत, स्वप्न कुमार सरकार, चंचल पांडा, प्रधानाचार्य अभिनन्दन मुर्मू, जयदेव दे, रणजीत राउत, बोध बोदरा, पार्थ राउत, अरिजीत प्रमाणिक, मंगल हांसदा, पनमोनी मांझी, कानू कुमार टुडू, अरुण कुमार सोरेन, मुंडरी, पर्वती महतो, सोनाली राय, देवाशीष राय, स्वर्णलता मरांडी, नीतू मुर्मू, सुभाषिनी सिंह, आकाश पात्र, मीना बास्की, सोना सोरेन सहित आश्रम परिवार, विद्यालय परिवार के कर्मचारी, स्थानीय भक्तजन तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्व शांति, राष्ट्र की समृद्धि तथा समस्त मानव समाज के सुख, स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की गई। गुरुपूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु-परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प लिया।

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