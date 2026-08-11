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हर घर तिरंगा अभियान को ले कैमूर में होंगे कई कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को निकलेगी और 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। कैमूर जिले में यह कार्यक्रम लोगों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय ध्वज के वितरण का भी ध्यान रखेगा। विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित होंगे। विद्यालयों में सेल्फी विद तिरंगा और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

हर घर तिरंगा अभियान को ले कैमूर में होंगे कई कार्यक्रम

भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को निकलेगी, 15 अगस्त तक चलेगा अभियान विद्यालयों को अपने पोषक क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकालने की है अनुमति भभुआ, नगर संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत कैमूर जिले में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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अभियान की तैयारी

कला एवं संस्कृति विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों, पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सुमन सौरभ ने बताया कि अभियान के तहत लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता और वितरण की व्यवस्था की जाएगी। जिले के सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, बाजारों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा एवं वंदे मातरम् पर प्रदर्शनी, तिरंगा रैली, तिरंगा रंगोली, सामूहिक वंदे मातरम् गायन और सरकारी भवनों की तिरंगा रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। भारत के विभिन्न विद्यालयों में सेल्फी विद तिरंगा अभियान, ऑनलाइन क्विज, चित्रकला, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पंचायत स्तर पर ध्वजारोहण और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे। अभियान के तहत 12 अगस्त को जिला स्तर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, खिलाड़ियों, स्काउट एंड गाइड, कार्यालय कर्मियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी होगी। यात्रा सुबह सात बजे समाहरणालय से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए जगजीवन स्टेडियम में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की होगी।

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झंडों का वितरण

हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड को एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। हर बीडीओ को मानक आकार के चार हजार झंडे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से झंडों का वितरण कराया जाएगा। ग्रामीणों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संबंधित विभागों को कार्यक्रमों की फोटो, वीडियो और मीडिया कवरेज की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा कब निकलेगी?
तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को निकलेगी।
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