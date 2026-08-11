हर घर तिरंगा अभियान को ले कैमूर में होंगे कई कार्यक्रम

अभियान की तैयारी

कला एवं संस्कृति विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों, पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सुमन सौरभ ने बताया कि अभियान के तहत लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता और वितरण की व्यवस्था की जाएगी। जिले के सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, बाजारों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा एवं वंदे मातरम् पर प्रदर्शनी, तिरंगा रैली, तिरंगा रंगोली, सामूहिक वंदे मातरम् गायन और सरकारी भवनों की तिरंगा रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। भारत के विभिन्न विद्यालयों में सेल्फी विद तिरंगा अभियान, ऑनलाइन क्विज, चित्रकला, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पंचायत स्तर पर ध्वजारोहण और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे। अभियान के तहत 12 अगस्त को जिला स्तर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, खिलाड़ियों, स्काउट एंड गाइड, कार्यालय कर्मियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी होगी। यात्रा सुबह सात बजे समाहरणालय से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए जगजीवन स्टेडियम में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की होगी।