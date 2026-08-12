बिलासपुर में गूंजा भारत माता की जय का जयघोष, तिरंगा यात्रा ने जगाया राष्ट्रप्रेम

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पटेल चौक से हुआ। इसके बाद यात्रा बाल्मीकि चौक होते हुए मुख्य चौराहा स्थित अग्रसेन चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। यात्रा के मार्ग में लोगों ने उत्साह के साथ सहभागिता की और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान प्रकट किया। यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख,भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, पालिकाध्यक्ष चित्रक मित्तल आदि ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र एकता का दिया संदेश तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों ने माहौल को राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत कर दिया।यात्रा

में शामिल लोगों ने तिरंगे को देश की आन,बान और शान बताते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का दिन भी है।यात्रा में लोगों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को भव्य रूप दिया। पूरे मार्ग में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।आयोजकों ने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं जिम्मेदारी की भावना प्रत्येक नागरिक के मन में सदैव जीवित रहनी चाहिए।इस मौकें पर जिला उपाध्यक्ष संतोख सिंह खेहरा, जिला उपाध्यक्ष सुनील मौर्य, जिला मंत्री श्रेया मदान, वार्ड सदस्य अमन वर्मा, हरजीत सिंह बजावा, परमजीत कौर, प्रेम नरेश वाल्मीकि,सौरभ सक्सेना,राजू सैनी, बलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।