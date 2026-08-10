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हजरतनगर गढ़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा क्षेत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को ग्राम हजरतनगर गढ़ी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा राजरानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर से शुरू हुई, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रध्वज के सम्मान और प्रेम का संदेश फैलाना था।

हजरतनगर गढ़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा क्षेत्र

हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को ग्राम हजरतनगर गढ़ी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ राजरानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गढ़ी से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और क्षेत्रीय लोगों ने बाइक व पैदल शामिल होकर देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा कॉलेज परिसर से शुरू होकर सिरसी-बिलारी मार्ग के तिराहे, रेलवे क्रॉसिंग, मुख्य बाजार और रामलीला रोड से होते हुए ग्राम की विभिन्न गलियों से निकली। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों के साथ लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।

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इस अवसर पर सिरसी नगर पंचायत के चेयरमैन कौसर अब्बास नकवी, भाजपा जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार, भीष्म कुमार शर्मा तथा पंकज गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने का आह्वान किया।

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