तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यह यात्रा 10 से 12 अगस्त तक प्रत्येक मंडल और वार्ड में आयोजित होगी। 13 अगस्त को एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा और 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा।
-10 से 12 अगस्त तक तीन दिन प्रत्येक मंडल और वार्ड में युवा मोर्चा की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी -13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर समाज के सभी वर्गों, प्रबुद्धजनों और गणमान्य नागरिकों को साथ लेकर एक व्यापक और विशाल तिरंगा यात्रा का होगा आयोजन
तिरंगा फहराने की तिथियाँ
-13 से 15 अगस्त तक महानगर के हर घर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर फहराया जाएगा तिरंगा।
बैठक की जानकारी
-तैयारियों को लेकर हुई भाजपा नेताओं की बैठक
मेरठ, मुख्य संवाददाता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। महानगर में 10 से 12 अगस्त तक तीन दिन प्रत्येक मंडल और वार्ड में युवा मोर्चा की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। वहीं 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर समाज के सभी वर्गों, प्रबुद्धजनों और गणमान्य नागरिकों को साथ लेकर एक व्यापक और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। 13 से 15 अगस्त तक महानगर के हर घर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराया जाएगा।
कार्यशाला की जानकारी
रविवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर हरमन सिटी स्थित भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में अभियान की रूपरेखा तय करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यशाला का शुभारंभ भारत माता, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पण के साथ किया गया। इसके बाद मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत तिरंगा पटका पहनाकर और तिरंगा बैज लगाकर किया गया। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए घोषणा की कि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष जिला अभियान समिति का गठन कर लिया गया है। महानगर उपाध्यक्ष ललित नागदेव अभियान का महानगर संयोजक और अमित गर्ग (महानगर कोषाध्यक्ष), विवेक वाजपेयी (महानगर उपाध्यक्ष) और संजीव शर्मा (महानगर उपाध्यक्ष) सह संयोजक बनाया गया है। महानगर अध्यक्ष ने 10 से 15 अगस्त तक के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, अभियान संयोजक ललित नागदेव, सह-संयोजक विवेक वाजपेयी, संजीव शर्मा, अमित मूर्ति सहित मेयर हरिकांत अहलूवालिया, महामंत्री नरेंद्र उपाध्याय, सीमा श्रीवास्तव, पूजा बंसल, डॉ. अजय दीवान, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा, विशाल कनोजिया, विभोर चौधरी, पंकज कतीरा, डॉली गुप्ता, कुलदीप गुप्ता और सुशील प्रजापति समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रश्नोत्तर
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