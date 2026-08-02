विधायक प्रदीप यादव करेंगे टेंट सिटी एवं मयूराक्षी कला मंच का उद्घाटन

राजकीय श्रावणी मेला के तहत हंसडीहा में कांवरियों की सुविधा के लिए निर्मित भव्य टेंट सिटी एवं मयूराक्षी कला मंच (सेवा शिविर) का उद्घाटन रविवार को स्थानीय विधायक प्रदीप यादव द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन को लेकर प्रशासन एवं आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। झारखंड, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हंसडीहा-भागलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप आधुनिक टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। यहां कांवरियों के नि:शुल्क आवासन, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है।

टेंट सिटी परिसर में शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई तथा जल निकासी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ निगरानी की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेला के दौरान मयूराक्षी कला मंच पर भजन, कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कांवरियों को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव प्राप्त होगा। यह मंच श्रद्धालुओं के मनोरंजन एवं विश्राम का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। उद्घाटन से पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू ने टेंट सिटी का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को अविलंब दूर करने का निर्देश देते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं को बेहतर एवं सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।